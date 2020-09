Flavia Vento ha abbandonato il Grande Fratello Vip dopo 24 ore nella casa: ecco cosa è successo (Di mercoledì 16 settembre 2020) ecco perché Flavia Vento ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip dopo sole 24 ore Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Flavia Vento, ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La prima puntata del reality è andata in onda lunedì, dopo aver passato la prima notte nella casa più spiata d’Italia la Vento il mattino seguente si era già resa conto di non essere in grado di affrontare questa esperienza televisiva. Più volte durante la giornata di ieri è scoppiata ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 16 settembre 2020)perchéha deciso di abbandonare ladelVipsole 24 ore Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore, ex concorrente della quinta edizione delVip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La prima puntata del reality è andata in onda lunedì,aver passato la prima nottepiù spiata d’Italia lail mattino seguente si era già resa conto di non essere in grado di affrontare questa esperienza televisiva. Più volte durante la giornata di ieri è scoppiata ...

trash_italiano : FLAVIA VENTO ABBANDONA IL PROGRAMMA DOPO 24 ORE ???????????? #GFVIP - davidemaggio : Ecco il momento dell'uscita di Flavia Vento dal #GFVip 5. Ha abbandonato qualunque reality al quale abbia partecip… - VitaDiLeoG : RT @Iperborea_: Per salutarla, dopo questo abbandono iconico, tutti (o quasi) i meme che ci ha donato Flavia Vento in sole 24 ore. Che perd… - Giorgia84 : #gfvip Flavia vento è durata come un gatto in tangenziale - Waffel44 : @dimuz7 Meglio un giorno da Flavia vento che 3 mesi da Paolo Ciavarro #gfvip -