Flavia Vento abbandona la casa | Primo ritiro inaspettato al GF Vip | Video

Leggi su giornal

(Di mercoledì 16 settembre 2020)a neanche ventiquattro ore dalla sua entrata all’interno delladel Grande Fratello Vip ha deciso dire i suoi compagni di avventura e il motivo sembra essere discutibile. La showgirl entrata all’interno dellapiù spiata d’Italia Lunedì 14 Settembre, ha manifestato fin da subito un grandissimo entusiasmo per l’avventura che stava per affrontare. Durante la diretta infatti, più volte si è mostrata protagonista sia della sua formidabile entrata ma soprattutto della sua vita amorosa che ha avuto un lungo stand-by di diversi anni. Durante l’intera giornata di ieri però, qualcosa sembra aver cambiato l’umore ditanto da scoppiare in lacrime e scegliendo così di ...