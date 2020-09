Flavia Vento abbandona il Grande Fratello dopo 24 ore: perchè? (Di mercoledì 16 settembre 2020) Flavia Vento abbandona la casa del GFVip in meno di 24 ore Breve e forse ultima esperienza televisiva per Flavia Vento che dopo soli 24 ore ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Con la valigia in mano, la showgirl ha salutato quelli che sono stati i suoi compagni di un viaggio durato un sol giorno. A quanto pare, la donna già non si era svegliata di buon umore e un forte attacco di ansia le ha fatto cambiare idea sulla permanenza in casa. A nulla sono valse le insistenze dei coinquilini che l’hanno persuasa a rimanere. Così subito dopo la cena insieme agli altri ragazzi dopo una crisi ‘isterica’ sfociata in pianto ha deciso così di ... Leggi su controcopertina (Di mercoledì 16 settembre 2020)la casa del GFVip in meno di 24 ore Breve e forse ultima esperienza televisiva perchesoli 24 ore ha deciso dire la casa delVip. Con la valigia in mano, la showgirl ha salutato quelli che sono stati i suoi compagni di un viaggio durato un sol giorno. A quanto pare, la donna già non si era svegliata di buon umore e un forte attacco di ansia le ha fatto cambiare idea sulla permanenza in casa. A nulla sono valse le insistenze dei coinquilini che l’hanno persuasa a rimanere. Così subitola cena insieme agli altri ragazziuna crisi ‘isterica’ sfociata in pianto ha deciso così di ...

