Firmati gli Accordi tra Israele, Emirati e Bahrein: la soddisfazione di Trump (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sono stati Firmati gli Accordi di Abramo per la normalizzazione dei rapporti tra Israele, Emirati Arabi Uniti e Bahrein. Con loro anche Donald Trump che ha co-firmato il documento alla Casa Bianca. “Storico giorno per la pace in un nuovo Medio Oriente“, sono state le parole a commento del presidente USA. Non solo Trump, a rappresentare Israele c’era il premier Benjamin Netanyahu, per Emirati il ministro degli Esteri Abdullah bin Zayed Al Nahyan e per il Bahrein il ministro Khalid bin Ahmed bin Mohammed Al Khalifa. Gli Accordi di Abramo I documenti Firmati nelle scorse ore sono stati Firmati in tre ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sono statiglidi Abramo per la normalizzazione dei rapporti traArabi Uniti e. Con loro anche Donaldche ha co-firmato il documento alla Casa Bianca. “Storico giorno per la pace in un nuovo Medio Oriente“, sono state le parole a commento del presidente USA. Non solo, a rappresentarec’era il premier Benjamin Netanyahu, peril ministro degli Esteri Abdullah bin Zayed Al Nahyan e per ilil ministro Khalid bin Ahmed bin Mohammed Al Khalifa. Glidi Abramo I documentinelle scorse ore sono statiin tre ...

