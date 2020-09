Fiorentina, striscione di bentornato per Borja Valero: “Firenze rispetta ogni uomo vero” (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Firenze rispetta e onora ogni uomo vero. bentornato Borja Valero”. Queste le frasi scritte su uno striscione affisso nelle cancellate esterne dello stadio Franchi di Firenze. Un tributo firmato dal violaclub “Unonoveduesei” e dedicato al ritorno di Borja Valero, reduce dall’esperienza all’Inter. Lo spagnolo, già cinque anni con l’attuale società di Commisso, è stato sempre benvoluto dalla tifoseria e questa ne è l’ennesima conferma. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Firenzee onoravero.”. Queste le frasi scritte su unoaffisso nelle cancellate esterne dello stadio Franchi di Firenze. Un tributo firmato dal violaclub “Unonoveduesei” e dedicato al ritorno di, reduce dall’esperienza all’Inter. Lo spagnolo, già cinque anni con l’attuale società di Commisso, è stato sempre benvoluto dalla tifoseria e questa ne è l’ennesima conferma.

Un bello striscione appeso sulle cancellate del Franchi. Gli 1926, il più importante gruppo presente in Curva Fiesole, hanno voluto celebrare così il ritorno alla Fiorentina di Borja Valero. Il messag ...

