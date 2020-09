Fiorentina | Nardella a Borja Valero | “Bentornato a casa | Sindaco”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 settembre 2020) “Bentornato aSindaco. In bocca al lupo per questo secondo mandato, ti aspetto a Palazzo Vecchio!”. Questo il messaggio scritto sul proprio profilo Instagram del primo cittadino di Firenze, Darioin merito al ritorno alladi, soprannominato dai tifosi “sindaco”. Al messaggio di bentornato,ha allegato la foto del neo acquisto viola mentre indossa una fascia tricolore regalatagli in passato da alcuni tifosi dellacon la scritta: “sindaco”.