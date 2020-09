Fiorentina, fatta per Munteanu: il classe 2002 in arrivo in Italia (Di mercoledì 16 settembre 2020) La Fiorentina ha definito l’acquisto dal Viitorul Constanța di Louis Munteanu: l’attaccante classe 2002 è costato 2 milioni di euro La Fiorentina ha definito l’acquisto dal Viitorul Constanța di Louis Munteanu, attaccante rumeno classe 2002. Come riportato da Sky Sport, il calciatore arriverà nella giornata di domani in Italia. Due milioni di euro di indennizzo per il Viitorul. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Laha definito l’acquisto dal Viitorul Constanța di Louis: l’attaccanteè costato 2 milioni di euro Laha definito l’acquisto dal Viitorul Constanța di Louis, attaccante rumeno. Come riportato da Sky Sport, il calciatore arriverà nella giornata di domani in. Due milioni di euro di indennizzo per il Viitorul. Leggi su Calcionews24.com

