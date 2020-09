Fiorentina | Borja Valero | “Otto anni fa ero pieno di dubbi | oggi torno con la certezze di essere a casa”

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale di Instagram,è tornato sul suo ria Firenze e alla: “Ottofa arrivai con idi chi affronta una nuova vita, in una nuova città, in un nuovo Paese.con la consapevolezza e l’assoluta certezza dia Casa”. Visualizza questo post su Instagram Ottofa arrivai con idi chi affronta una nuova vita, in una nuova città, in un nuovo Paese.con la consapevolezza e l’assoluta certezza dia Casa. #iamback #firenze #vivafiorenza #forzaviola ...

acffiorentina : B O R J A V A L E R O ?? Borja Valero è un nuovo giocatore della Fiorentina ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina #ViolaArt… - acffiorentina : La tua casa. La tua gente. Bentornato, Borja ?? ?? @borjavalero20 #ForzaViola ?? #Fiorentina

Il centrocampista spagnolo Borja Valero saluta definitivamente l’Inter dopo 3 anni di onorato servizio. La sua professionalità e la sua qualità saranno al servizio della Fiorentina, club che ha annunc ...Il messaggio di amore a Firenze e alla Fiorentina di Borja Valero via Instagram non è passato inosservato ai suoi ex compagni in viola ed anche a chi lo diventerebbe volentieri, come Keita (dato come ...Da ieri Borja Valero ha cominciato la sua seconda vita in maglia viola, dopo un primo ciclo di pura passione e grandi risultati. Lo spagnolo, arrivato a Firenze ...