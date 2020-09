Fiorentina, Agudelo ceduto allo Spezia: ufficiale (Di mercoledì 16 settembre 2020) FIRENZE - È durata pochi mesi, e sole 3 presenze, l'avventura di Kevin Agudelo con la maglia della Fiorentina . Il jolly di centrocampo classe 1998, arrivato dal Genoa solo nell'ultima sessione di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 16 settembre 2020) FIRENZE - È durata pochi mesi, e sole 3 presenze, l'avventura di Kevincon la maglia della. Il jolly di centrocampo classe 1998, arrivato dal Genoa solo nell'ultima sessione di ...

Genoa scatenato sul mercato. Dopo l’acquisto di Milan Badelj dalla Lazio, il club rossoblù ha acquistato anche Edoardo Goldaniga dal Sassuolo. Il difensore arriva a titolo temporaneo dal club neroverd ...

"Nuova pedina per la mediana aquilotta. Dal Genoa arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione, il centrocampista Kevin Agudelo. Calciatore colombiano, nato a Puerto Caicedo, al confine con Ecuad ...

FIRENZE - È durata pochi mesi, e sole 3 presenze, l'avventura di Kevin Agudelo con la maglia della Fiorentina. Il jolly di centrocampo classe 1998, arrivato dal Genoa solo nell'ultima sessione di merc ...

