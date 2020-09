Fino Fini ci lascia a novantadue anni | era stato medico della Nazionale ai mondiali dell’82 e ideatore del Museo del Calcio

SaraMeini : Un signore vero, uomo di altri tempi. Padre fondatore del Museo del Calcio di Coverciano, la sua seconda casa. Medi… - FirenzePost : Firenze: è morto Fino Fini, storico medico della Nazionale, già Direttore del Centro Tecnico di Coverciano - marcobassini : Chi è stato a Coverciano almeno una volta in vita sua e ha visitato il museo del calcio sa che il dott. Fino Fini è… - gaia_simonetti : RT @qn_lanazione: E' morto il dottor Fino Fini, fu il medico della Nazionale di Calcio - mariocaruso90 : RT @SaraMeini: Un signore vero, uomo di altri tempi. Padre fondatore del Museo del Calcio di Coverciano, la sua seconda casa. Medico della… -

Ultime Notizie dalla rete : Fino Fini

Un appuntamento collaudato che mette sulla stessa linea di partenza campioni di matrice paralimpica e olimpica. Quattro nomi su tutti: Carlotta Gilli, campionessa del mondo paralimpica; Gregorio Paltr ...Giornata clou per gli Stati Uniti: oggi terminerà la riunione del Fomc, il braccio operativo della Federal Reserve. Gli economisti, che prevedono lo status quo per la politica monetaria Usa, analizzer ...Panasonic ha realizzato anche un pannello di controllo hardware dedicato, KAIROS Control, che supporta la transizione verso la produzione in remoto, al fine di integrare nella stessa rete – ma su ...