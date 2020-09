Findomestic: ad agosto in ripresa le intenzioni d’acquisto, male solo il settore viaggi (Di mercoledì 16 settembre 2020) (Teleborsa) – In agosto le intenzioni d’acquisto sono cresciute in tutti i comparti raggiungendo livelli superiori a quelli dello scorso febbraio. solo il settore viaggi (-23,8%) in calo tra timori di nuove ondate di contagio e fine delle vacanze. L’Osservatorio Mensile Findomestic di settembre, realizzato dalla società di credito al consumo del gruppo BNP Paribas in collaborazione con Eumetra rileva come agosto sia stato un mese segnato dall’ottimismo con intenzioni d’acquisto mediamente in crescita del 18,7% rispetto a luglio e su livelli superiori rispetto allo scorso febbraio. Secondo la rilevazione, realizzata a fine agosto, gli incentivi hanno movimentato i mercati dell’energia (+51% di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 settembre 2020) (Teleborsa) – Inled’acquisto sono cresciute in tutti i comparti raggiungendo livelli superiori a quelli dello scorso febbraio.il(-23,8%) in calo tra timori di nuove ondate di contagio e fine delle vacanze. L’Osservatorio Mensiledi settembre, realizzato dalla società di credito al consumo del gruppo BNP Paribas in collaborazione con Eumetra rileva comesia stato un mese segnato dall’ottimismo cond’acquisto mediamente in crescita del 18,7% rispetto a luglio e su livelli superiori rispetto allo scorso febbraio. Secondo la rilevazione, realizzata a fine, gli incentivi hanno movimentato i mercati dell’energia (+51% di ...

