Fifa | Rehn lancia l’allarme | “Il calcio rischia di perdere 14 miliardi dalla pandemia”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Olli, capo della gestione del dossier Covid-19 dellal’allarme economico per ilmondiale: le perdite causatepandemia potrebbero infatti aggirarsi intorno ai 14di dollari, come spiegato dal dirigente finlandese che ha anche affermato come le problematiche maggiori non siano registrate in Europa ma bensì in Africa e Sud America. Un allarme che ovviamente include anche l’attività giovanile, mentrespiega come lasia intenzionata a controllare rigorosamente l’uso dei fondi: “Non c’è spazio per la corruzione nella, quindi dobbiamo assolutamente assicurarci che tutti i fondi siano usati per i giusti scopi.” Tra le principali ...