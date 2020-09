Fifa 21: i migliori giovani talenti per la carriera allenatore (Di mercoledì 16 settembre 2020) Fifa 21 è ormai alle porte ed è il momento di iniziare a parlare di una delle rubriche più seguite dagli appassionati della carriera allenatore! In questa guida, nel corso di tutta la stagione vi forniremo una lista completa e sempre aggiornata dei migliori giovani talenti di Fifa 21! Tante le novità che EA Sports ha … L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di mercoledì 16 settembre 2020)21 è ormai alle porte ed è il momento di iniziare a parlare di una delle rubriche più seguite dagli appassionati della! In questa guida, nel corso di tutta la stagione vi forniremo una lista completa e sempre aggiornata deidi21! Tante le novità che EA Sports ha … L'articolo proviene da FUT Universe.

Ultime Notizie dalla rete : Fifa migliori FIFA 21, i migliori tiratori di punizioni Goal.com FIFA 21: cosa cambia da FIFA 20

Come ogni anno, ci avviciniamo sempre di più al ritorno sul rettangolo di gioco più calpestato di sempre. FIFA 21 sarà presto disponibile sul mercato, con numerose novità. Scopriamo insieme cosa cambi ...

FIFA 21, i migliori tiratori di punizioni

A chi affidare le punizioni dalla distanza e i calci da fermo di potenza: la classifica dei top su punizione di FIFA 21.

Fifa 21, Ronaldo non è nella Top 10 delle punizioni

L'attaccante della Juve è stato fatto fuori dalla classifica dei migliori cecchini del famoso videogioco. Tra questi ci sono due ex bianconeri: Miralem Pjanic e Sebastian Giovinco ...

