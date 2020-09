Fiaccolata per Willy nel Municipio III, Caudo: andare oltre parole (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma – Diverse decine di persone si sono date appuntamento nel pomeriggio di oggi a piazza Sempione, per prendere parte ad una Fiaccolata in memoria di Willy Monteiro Duarte, il giovane di Paliano ucciso a calci e pugni la settimana scorsa a Colleferro. La Fiaccolata e’ attualmente in corso. Tra loro, promotore dell’iniziativa, c’e’ anche il presidente del VIII Municipio, Giovanni Caudo. “Qui, stasera, a piazza Sempione ricordiamo il sorriso di Willy Monteiro Duarte- ha detto- Un ragazzo innocente, morto perche’ non credeva nella violenza e nella sopraffazione del piu’ forte sui piu deboli. E’ questo il riflesso che traspare dai volti e dagli occhi dei tanti partecipanti riuniti qui. andare ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma – Diverse decine di persone si sono date appuntamento nel pomeriggio di oggi a piazza Sempione, per prendere parte ad unain memoria diMonteiro Duarte, il giovane di Paliano ucciso a calci e pugni la settimana scorsa a Colleferro. Lae’ attualmente in corso. Tra loro, promotore dell’iniziativa, c’e’ anche il presidente del VIII, Giovanni. “Qui, stasera, a piazza Sempione ricordiamo il sorriso diMonteiro Duarte- ha detto- Un ragazzo innocente, morto perche’ non credeva nella violenza e nella sopraffazione del piu’ forte sui piu deboli. E’ questo il riflesso che traspare dai volti e dagli occhi dei tanti partecipanti riuniti qui....

Ultime Notizie dalla rete : Fiaccolata per Fiaccolata per Willy nel Municipio III, Caudo: andare oltre parole RomaDailyNews Flavio e Gianluca: in duomo le parole delle mamme Maria Luisa e Silvia. Luigi Alonzi travolto dalla commozione (Video). La fiaccolata (video)

“Uscendo fuori non potremo vedere il cielo stellato perché ancora coperto dalle nuvole, il 7 luglio si sono spenti gli occhi di Gianluca e di Flavio ma si sono accese quattro stelle luminose nel ci ...

Una vita giusta

«Non so se è bello. Secondo me Willy voleva stare qua, non voleva essere una lanterna». Per capire che cosa significa la morte di Willy Monteiro Duarte bisogna ascoltare il silenzio che avvolge la fia ...

Colleferro, Black lives matter-Usa per Willy: basta odio

La morte di Willy Monteiro Duarte, il giovane di origini capoverdiane ucciso a Colleferro, ha scavalcato l’oceano e raggiunto i leader del movimento Black lives matter statunitense, suscitando parole ...

