“Festival MIX Milano” e “Visioni dal Mondo”: due appuntamenti col cinema da non perdere (Di mercoledì 16 settembre 2020) Formula mista per il 34esimo Festival MIX 2020 di cinema GayLesbico e Queer Culture che partirà con il programma “phigital”, fisico in sala (al Piccolo Teatro Strehler e al Piccolo Teatro Studio Melato di Milano) e digitale in streaming su MYmovies dal 17 al 20 settembre. Leggi anche › I diritti Lgbtq+ si insegneranno nelle scuole inglesi M¥SS KETA, Queen of Music. Grazie alla formula online, per la prima volta sarà possibile seguire da tutta Italia buona parte della programmazione 2020. Che comprende oltre ai 50 titoli in gara provenienti da tutto il mondo anche tanti appuntamenti di letteratura, teatro e musica, incluse le premiazioni di Queen of ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 16 settembre 2020) Formula mista per il 34esimo Festival MIX 2020 diGayLesbico e Queer Culture che partirà con il programma “phigital”, fisico in sala (al Piccolo Teatro Strehler e al Piccolo Teatro Studio Melato di Milano) e digitale in streaming su MYmovies dal 17 al 20 settembre. Leggi anche › I diritti Lgbtq+ si insegneranno nelle scuole inglesi M¥SS KETA, Queen of Music. Grazie alla formula online, per la prima volta sarà possibile seguire da tutta Italia buona parte della programmazione 2020. Che comprende oltre ai 50 titoli in gara provenienti da tutto il mondo anche tantidi letteratura, teatro e musica, incluse le premiazioni di Queen of ...

gaiaitaliacom : Al via il Festival Mix Milano di Cinema Gaylesbico e Queer Culture - milanonewsgaia : Al via il Festival Mix Milano di Cinema Gaylesbico e Queer Culture - adamfoureira : Qualche milanese che domani sera dovrà paccare il festival MIX e che potrà quindi cedermi il posto per vedere Paola Cortellesi? - adamfoureira : Sono arrabbiato con me stesso: volevo tanto andare a vedere Paola Cortellesi domani, ma non sono riuscito a prenota… - zazoomblog : “Festival MIX Milano” e “Visioni dal Mondo”: due appuntamenti col cinema da non perdere - #“Festival #Milano” #“Vi… -

Ultime Notizie dalla rete : “Festival MIX Faithless, ritorno dopo 10 anni di silenzio: il singolo è 'This Feeling' Dj Mag Italia