Ferrari Portofino M | la granturismo scoperta di Maranello si evolve – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Lasi rinnova, ma senza stravolgimenti. E il suo nome si completa con la lettera “M”, che sta per modificata, ovvero aggiornata. Gli interventi hanno interessato soprattutto il powertrain, composto dal V8 biturbo da 3855 cc di cilindrata che fa parte di quell’apprezzata dinastia di 8 cilindri a V vincitrice del premio “International Engine of the Year” per quattro anni consecutivi: eroga 620 Cv di potenza massima a 7500 giri/min (venti cavalli in più rispetto all’unità della). La trasmissione, poi, sfrutta un cambio nuovo di zecca, già visto sulla Roma e parente stretto dell’unità presente sulla SF90: vanta un’architettura a doppia frizione in bagno d’olio, con otto rapporti (sullaerano sette). ...