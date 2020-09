«FeministArt» | storia a colori delle donne che hanno cambiato il mondo

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Un assunto è noto. Perché il presente possa vestirsi di un senso reale, è necessario guardarsi alle spalle, ripercorrere il passato e capire la storia. Anche quella dell’arte, di un movimento giovane che, tra gli anni Sessanta e Ottanta, ha saputo declinare in immagini la lotta politica e le rivendicazioni sociali. «Assorbenti, vagina, sangue», gridava allora Judy Chicago, determinata a spogliare la normalità delle parole dalla violenza che la repressione moralista ha cucito loro addosso. In una società dominata dagli uomini, parlare di mestruazioni creava imbarazzo. Era un tabù, e benché in parte ancora lo sia Judy Chicago ha provato ad estirparlo. Ha nominato gli assorbenti, rappresentato nelle sue opere il sangue. E della sua carica innovativa, della scelta politica di rimpiazzare con il nome di una città il proprio cognome, manifestazione di un’appartenenza quasi schiavistica al patriarcato, racconta FeministArt, graphic novel che, edita da Centauria, arriva in libreria il 16 settembre.