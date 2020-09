Fed promette tassi fermi almeno 3 anni ma Wall Street fredda

(Di mercoledì 16 settembre 2020) La Federal Reserve, la Banca centrale Usache terrà idi interessea quasi a zeroaltri tre, fino a fine 2023 e comunque fino a quando le condizioni del mercato del lavoro Usa avranno raggiunto valori tali da farle ritenere che vi sia la "massima occupazione". Nel comunicato diffuso al termine del Fomc, e nella successiva conferenza stampa esplicativa de presidente Jerome Powel, l'istituzione ha ribadito con enfasi il suo doppio mandato istituzionale, che oltre a perseguire il controllo dell'inflazione punta a anche a favorire il massimo occupazionale. E condiziona a entrambi questi obiettivi il futuro avvio, sempre più lontano, della fase di normalizzazione dei, che sono stati confermati in una forchetta tra zero e lo 0,25% (i fed ...

ALBForexItalia : 17 Settembre ore 18:00 ALB – La FED promette inflazione... e la BCE? Possibili scenari con MQL Suite con Fabrizio… -

Ultime Notizie dalla rete : Fed promette

Yahoo Finanza

Roma, 16 set. (askanews) – La Federal Reserve, la Banca centrale Usa promette che terrà i tassi di interesse fermi a quasi a zero almeno altri tre anni, fino a fine 2023 e comunque fino a quando le co ...La riunione del Fomc della Federal Reserve è l'evento clou di oggi 16 settembre 2020. Come di consueto le decisioni di politica monetaria della FED verranno rese note nella serata (ore 20,00 italiane) ...La Fed annuncia la sua nuova strategia monetaria. Che sembra soprattutto la presa d'atto del fallimento delle banche centrali ad innalzare l'inflazione verso l'obiettivo Il presidente della banca cent ...