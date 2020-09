Febbre al Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi allontanato dalla Casa. “Controlli ferrei” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Paura al “Grande Fratello Vip” per Tommaso Zorzi. L’influencer, entrato nel reality come concorrente, aveva temporaneamente abbandonato la Casa di Cinecittà per alcuni controlli medici. Infatti, al termine della prima puntata, aveva temuto il peggio quando gli si era presentata una Febbre alta con brividi di freddo: “Non vorrei fare terrorismo ma mi sento proprio la Febbre. Devo prendere antibiotico e tachipirina”, aveva detto. Il termometro, poi, aveva dato il suo esito: 38 di Febbre. Così Zorzi è stato allontanato dal resto del gruppo per sottoporsi a tutte le cure del caso e ai controlli medici in virtù dei protocolli previsti per la riammissione in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Paura al “Vip” per. L’influencer, entrato nel reality come concorrente, aveva temporaneamente abbandonato ladi Cinecittà per alcuni controlli medici. Infatti, al termine della prima puntata, aveva temuto il peggio quando gli si era presentata unaalta con brividi di freddo: “Non vorrei fare terrorismo ma mi sento proprio la. Devo prendere antibiotico e tachipirina”, aveva detto. Il termometro, poi, aveva dato il suo esito: 38 di. Cosìè statodal resto del gruppo per sottoporsi a tutte le cure del caso e ai controlli medici in virtù dei protocolli previsti per la riammissione in ...

