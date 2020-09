Fausto Leali a rischio squalifica? Le frasi su Mussolini e Hitler al GF Vip (Di mercoledì 16 settembre 2020) Fausto Leali a rischio squalifica dopo un solo giorno nella casa del Grande Fratello Vip 5? Le frasi su Mussolini che hanno fatto infuriare il web. Il Grande Fratello Vip 5 non si sta facendo mancare nulla e, in attesa che venerdì 18 settembre entrino gli altri concorrenti, sta regalando grandissimi colpi di scena. I … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 16 settembre 2020)dopo un solo giorno nella casa del Grande Fratello Vip 5? Lesuche hanno fatto infuriare il web. Il Grande Fratello Vip 5 non si sta facendo mancare nulla e, in attesa che venerdì 18 settembre entrino gli altri concorrenti, sta regalando grandissimi colpi di scena. I … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

saverioraimondo : Questo #GFVIP è truccato e lo vince Fausto Leali! - trash_italiano : Secondo gli utenti, poco fa Fausto Leali avrebbe detto: 'se fai nove cose buone e una cattiva verrai ricordato per… - yngbllood : RT @giadasty: Sono passate solo 24 ore e : -la De Blanck si spoglia in diretta -Tommaso Zorzi in isolamento -Fausto Leali parla positivamen… - blackpvmpkin : RT @Iperborea_: Io già bimba di Fausto Leali, anche se non sta facendo praticamente nulla. Speriamo non si faccia squalificare mai, perché… - thetravelnews : I luoghi dove si coltivano decadenza e stupidità, sia di chi è dentro che di chi guarda -