Fase 3 | Assosomm a governo | il lavoro prima di tutto | ecco come farlo ripartire

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma, 16 set. (Labitalia) -, Associazione italiana delle agenzie per il, chiede aldi ascoltare le soluzioni proposte dalle ApL per una vera ripartenza delin Italia. La mancanza di risposte adeguate all'emergenza portata dalla pandemia Covid19 ha infatti ulteriormente aggravato la condizione non solo delle imprese, ma anche dei candidati in cerca di, denuncia. "I risultati raggiunti dalle ApL nella promozione di unregolare e qualificato nel corso degli ultimi vent'anni dovrebbero rappresentare un modello di riferimento per l'intero settore e costituire un punto di partenza per interventi normativi coerenti con l'attualedi mercato. Occorre adesso andare oltre alla logica assistenzialista di ...