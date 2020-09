FactorYmpresa Turismo, nuovo bando: 30mila euro alle migliori idee d’impresa bike friendly (Di mercoledì 16 settembre 2020) FactorYmpresa Turismo ha aperto la call bike Touring per la creazione e/o lo sviluppo di idee di impresa innovative nel settore turistico italiano. bike Touring premierà le migliori idee sul Turismo in bicicletta, con riferimento ai tre pilastri del Piano Strategico Nazionale del Turismo 2017-2022: Sostenibilità, Accessibilità, innovazione. Le idee e i progetti possono rivolgersi a: chi viaggia in bici e vive e racconta la propria esperienza in sella, amministrazioni locali, per rendere il contesto di una città e di una destinazione turistica bike friendly, operatori del settore turistico per migliorare e innovare l’offerta di beni e servizi che ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 16 settembre 2020)ha aperto la callTouring per la creazione e/o lo sviluppo didi impresa innovative nel settore turistico italiano.Touring premierà lesulin bicicletta, con riferimento ai tre pilastri del Piano Strategico Nazionale del2017-2022: Sostenibilità, Accessibilità, innovazione. Lee i progetti possono rivolgersi a: chi viaggia in bici e vive e racconta la propria esperienza in sella, amministrazioni locali, per rendere il contesto di una città e di una destinazione turistica, operatori del settore turistico per migliorare e innovare l’offerta di beni e servizi che ...

La sfida lanciata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT) è gestita da INVITALIA, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, ...

