Facebook ed EssilorLuxottica, maxi accordo per gli smart glasses (Di mercoledì 16 settembre 2020) Facebook ed EssilorLuxottica hanno annunciato una collaborazione pluriennale per sviluppare la prossima generazione di smart glasses. L’annuncio è stato fatto da Mark Zuckerberg durante Facebook Connect, una conferenza annuale tenuta virtualmente dalla California.La partnership combinerà le app e le tecnologie di Facebook, la leadership di categoria di Luxottica e i marchi iconici e la tecnologia delle lenti avanzate di Essilor per aiutare le persone a rimanere in contatto con i loro amici e familiari. Il primo prodotto sarà marchiato Ray-Ban, il marchio di occhiali più famoso al mondo, e sarà lanciato nel 2021. Combinerà il meglio di entrambi i mondi - tecnologia innovativa e stile alla moda - per creare occhiali intelligenti che i ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 settembre 2020)edhanno annunciato una collaborazione pluriennale per sviluppare la prossima generazione di. L’annuncio è stato fatto da Mark Zuckerberg duranteConnect, una conferenza annuale tenuta virtualmente dalla California.La partnership combinerà le app e le tecnologie di, la leadership di categoria di Luxottica e i marchi iconici e la tecnologia delle lenti avanzate di Essilor per aiutare le persone a rimanere in contatto con i loro amici e familiari. Il primo prodotto sarà marchiato Ray-Ban, il marchio di occhiali più famoso al mondo, e sarà lanciato nel 2021. Combinerà il meglio di entrambi i mondi - tecnologia innovativa e stile alla moda - per creare occhiali intelligenti che i ...

LaStampa : Facebook-EssilorLuxottica, accordo per gli smart glasses - FFiamengo : RT @HuffPostItalia: Facebook ed EssilorLuxottica, maxi accordo per gli smart glasses - CTrappolini : Facebook ed EssilorLuxottica, alleanza per gli smart glasses - GPiziarte : Facebook ed EssilorLuxottica, maxi accordo per gli smart glasses - intenseitaliano : Facebook ed EssilorLuxottica, alleanza per gli smart glasses - La Repubblica -