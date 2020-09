Facebook e Luxottica si uniscono per gli smart glasses del futuro (Di giovedì 17 settembre 2020) Facebook ed EssilorLuxottica si uniranno per gli smart glasses del futuro. Ad annunciarlo è stato il fondatore del colosso dei social media, Mark Zuckerberg durante Facebook Connect, la conferenza annuale che quest’anno si è tenuta virtualmente dalla California a causa della pandemia. LEGGI ANCHE > Novità iPhone: la tecnologia Nfc ci farà aprire le porte con un click smart glasses, il primo modello nel 2021 Alla base degli smart glasses ci sarà la combinazione tra le app e le tecnologie di Facebook e la leadership nella categoria di Luxottica oltre ai marchi iconici e la tecnologia delle lenti avanzate di Essilor con ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 17 settembre 2020)ed Essilorsi uniranno per glidel. Ad annunciarlo è stato il fondatore del colosso dei social media, Mark Zuckerberg duranteConnect, la conferenza annuale che quest’anno si è tenuta virtualmente dalla California a causa della pandemia. LEGGI ANCHE > Novità iPhone: la tecnologia Nfc ci farà aprire le porte con un click, il primo modello nel 2021 Alla base deglici sarà la combinazione tra le app e le tecnologie die la leadership nella categoria dioltre ai marchi iconici e la tecnologia delle lenti avanzate di Essilor con ...

