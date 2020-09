Facebook e EssilorLuxottica faranno degli smart glasses insieme (Di mercoledì 16 settembre 2020) Facebook ha annunciato una collaborazione con EssilorLuxottica, la società nata nel 2018 dalla fusione della più grande azienda produttrice di occhiali, l’italiana Luxottica, con la più grande produttrice di lenti, la francese Essilor. insieme, nel 2021, produrranno un paio di Leggi su ilpost (Di mercoledì 16 settembre 2020)ha annunciato una collaborazione con, la società nata nel 2018 dalla fusione della più grande azienda produttrice di occhiali, l’italiana Luxottica, con la più grande produttrice di lenti, la francese Essilor., nel 2021, produrranno un paio di

sole24ore : Facebook e EssilorLuxottica insieme per gli smart glasses - HuffPostItalia : Facebook ed EssilorLuxottica, maxi accordo per gli smart glasses - LaStampa : Facebook-EssilorLuxottica, accordo per gli smart glasses - MarinoBruschini : RT @sole24ore: Facebook e EssilorLuxottica insieme per gli smart glasses - Vittoriog82 : RT @ilpost: Facebook e EssilorLuxottica faranno degli smart glasses insieme -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook EssilorLuxottica Facebook e EssilorLuxottica faranno degli smart glasses insieme Il Post I Facebook Glass saranno dei Ray-Ban

Accordo tra Facebook e EssilorLuxottica: gli smart glass voluti da Mark Zuckerberg saranno dei veri e propri Ray-Ban riadattati per la realtà aumentata. Accordo tra Facebook e EssilorLuxottica: gli sm ...

Facebook, la Realtà Aumentata è glamour con gli occhiali firmati Ray-Ban (2021)

Tra i tanti annunci di Facebook Connect, l'appuntamento annuale in cui l'azienda annuncia i suoi progetti, il fondatore Mark Zuckerberg ha annunciato una collaborazione con il gruppo EssilorLuxottica, ...

Facebook ed EssilorLuxottica, maxi accordo per gli smart glasses

Facebook ed EssilorLuxottica hanno annunciato una collaborazione pluriennale per sviluppare la prossima generazione di smart glasses. L’annuncio è stato fatto da Mark Zuckerberg durante Facebook Conne ...

Accordo tra Facebook e EssilorLuxottica: gli smart glass voluti da Mark Zuckerberg saranno dei veri e propri Ray-Ban riadattati per la realtà aumentata. Accordo tra Facebook e EssilorLuxottica: gli sm ...Tra i tanti annunci di Facebook Connect, l'appuntamento annuale in cui l'azienda annuncia i suoi progetti, il fondatore Mark Zuckerberg ha annunciato una collaborazione con il gruppo EssilorLuxottica, ...Facebook ed EssilorLuxottica hanno annunciato una collaborazione pluriennale per sviluppare la prossima generazione di smart glasses. L’annuncio è stato fatto da Mark Zuckerberg durante Facebook Conne ...