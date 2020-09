Fa il tampone e va all' asilo prima dell' esito | bambino positivo al Covid | quarantena per compagni e insegnanti

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Va a scuola il 3 settembre dopo aver fatto il, ma l'arriva solo il 9, sei giorni dopo:. Allora la famiglia smette di mandare il bimbo in classe, in una sezione di una scuola ...

HuffPostItalia : De Laurentiis all'assemblea della Lega senza mascherina e barcollante: aveva già i sintomi del Covid - _montone : RT @ilmessaggeroit: Covid, bimbo fa il tampone e va all'asilo pirma dell'esito: positivo. In quarantena compagni, maestre e famiglie https:… - ElisaGrande2 : Covid, bimbo fa il tampone e va all'asilo prima dell'esito: positivo. In quarantena compagni, maestre e famiglie - BlondScience : RT @manfredi_min: Esiste un protocollo approvato dal comitato tecnico scientifico: nel caso sospetto di contagio c'è il tampone e il tracci… - tusciaweb : Va all’asilo senza aspettare l’esito del tampone, che poi risulta positivo Monza – Il 3 settembre ha effettuato il… -

Ultime Notizie dalla rete : tampone all

L'istituto ha chiuso e i bambini che lo frequentano sono stati posti in quarantena in attesa di effettuare i test TRAPANI - Una maestra della scuola dell’infanzia «Primavere» di Erice Casa Santa, nel ...Tra i nuovi contagi 13 sono riconducibili a focolai famigliari, 2 sono persone a cui il tampone è stato effettuato per presenza di sintomi e un caso è riconducibile al rientro dal Libano Sono 15 i nuo ...A livello regionale. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna sono stati registrati 33.756 casi di positività, 125 in più rispetto a ieri, di cui 64 asintomatici individuati nell’am ...