F1, Bonaccini: “Riapertura al pubblico? Cercheremo di fare la stessa cosa anche a Imola” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Formula 1, Bonaccini: “C’è la possibilità di riaprire le porte agli appassionati. Cercheremo di fare la stessa cosa anche a Imola”. Il Presidente dell’Emilia Romagna Bonaccini prova a raddoppiare facendo sapere che le autorità proveranno a portare i tifosi sugli spalti anche in occasione del GP di Imola, in programma dal 18 al 20 settembre. Bonaccini, “Riapertura al pubblico? Cercheremo di fare la stessa cosa anche a Imola” “Mi pare che abbiamo vinto la scommessa della riapertura al pubblico del Motomondiale, un grazie agli organizzatori e al ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Formula 1,: “C’è la possibilità di riaprire le porte agli appassionati.dilaa Imola”. Il Presidente dell’Emilia Romagnaprova a raddoppiare facendo sapere che le autorità proveranno a portare i tifosi sugli spaltiin occasione del GP di Imola, in programma dal 18 al 20 settembre., “Riapertura aldilaa Imola” “Mi pare che abbiamo vinto la scommessa della riapertura aldel Motomondiale, un grazie agli organizzatori e al ...

regioni_it : Bonaccini su questione ordinanze regionali e riapertura scuole - bolognabasket : Basciano: come Comitato 4.0 abbiamo incontrato Bonaccini. al momento non abbiamo certezze o risposte sulla riapertu… - RaiSport : Appello del Comitato 4.0 al #Governo per riapertura eventi al pubblico I presidenti hanno scritto a #Spadafora,… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonaccini “Riapertura Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera