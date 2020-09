Eventi sportivi, Spadafora in Campania annuncia il ritorno del pubblico (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il test della scuola per valutare la riapertura al pubblico delle manifestazioni sportive. A spiegarlo è il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che il 16 settembre partecipa a Torre del Greco (Napoli), nella struttura della Santissima Trinità, ad una manifestazione con diversi rappresentanti di associazioni sportive: ”In questi giorni – dice il ministro nel suo intervento in risposta alle domande giunte dalla platea – stanno riaprendo le scuole. Parliamo, tra studenti, docenti, personale e genitori, di una movimentazione di circa 10 milioni di persone. Un fatto che potrebbe incidere sulla situazione sanitaria”. ”Da qui a 15 giorni – ha proseguito Spadafora – ci auguriamo che i dati siano nei limiti tali da poter essere gestiti e che l’impegno della stragrande maggioranza ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il test della scuola per valutare la riapertura aldelle manifestazioni sportive. A spiegarlo è il ministro dello Sport Vincenzo, che il 16 settembre partecipa a Torre del Greco (Napoli), nella struttura della Santissima Trinità, ad una manifestazione con diversi rappresentanti di associazioni sportive: ”In questi giorni – dice il ministro nel suo intervento in risposta alle domande giunte dalla platea – stanno riaprendo le scuole. Parliamo, tra studenti, docenti, personale e genitori, di una movimentazione di circa 10 milioni di persone. Un fatto che potrebbe incidere sulla situazione sanitaria”. ”Da qui a 15 giorni – ha proseguito– ci auguriamo che i dati siano nei limiti tali da poter essere gestiti e che l’impegno della stragrande maggioranza ...

blab_live : News e approfondimenti su tutti gli eventi sportivi del giorno! Vi aspettiamo in diretta su @tvdellosport a partir… - TorneoGradisca : Nel 2018 il Coni Fvg ha organizzò i FRIENDSHIP GAMES 2018 per commemorare i 100 anni della fine della prima guerra… - Profilo3Marco : RT @TgrRai: La ripresa economica di #Norcia e della Valnerina ferite dal sisma del 2016 passa anche per gli eventi sportivi. Seconda giorn… - FreakManVirtue : @agambella McMahon è stato inserito da Trump ne comitato pubblico per la riapertura degli eventi sportivi, ma x ora… - ceppoilfolle : @epiphoned_ Lucia, ma essendo il calcio femminile equiparato ai dilettanti (e vabbè, è così speriamo ancora per poc… -

Ultime Notizie dalla rete : Eventi sportivi Eventi sportivi, Spadafora in Campania annuncia il ritorno del pubblico - Ildenaro.it Il Denaro Golden Gala, le star promettono: «Accenderemo l'Olimpico»

Il primatista mondiale dell'asta Armand Duplantis, il recordman europeo dei 400hs Karsten Warholm, la campionessa olimpica dei 100 e 200 Elaine Thompson-Herah e la mezzofondista scozzese Laura Muir ...

Quasi 23 milioni di italiani sono appassionati di eSports e seguono le competizioni online. I giochi su calcio e motori i più apprezzati

Poco meno di 23 milioni di italiani – 22,8 milioni per la precisione – sono appassionati di videogiochi e il 60% segue già le competizioni esportive online. Sono alcuni dei dati che emergono dalla ric ...

Montesilvano, prosegue il Consiglio Comunale per approvare le linee programmatiche

e fuori continua senza sosta la battaglia dell'ex consigliere comunale Gabriele Di Stefano a difesa di alcuni spazi verdi E fuori l'ex consigliere comunale gruppo misto, candidato Lega, Gabriele Di St ...

Il primatista mondiale dell'asta Armand Duplantis, il recordman europeo dei 400hs Karsten Warholm, la campionessa olimpica dei 100 e 200 Elaine Thompson-Herah e la mezzofondista scozzese Laura Muir ...Poco meno di 23 milioni di italiani – 22,8 milioni per la precisione – sono appassionati di videogiochi e il 60% segue già le competizioni esportive online. Sono alcuni dei dati che emergono dalla ric ...e fuori continua senza sosta la battaglia dell'ex consigliere comunale Gabriele Di Stefano a difesa di alcuni spazi verdi E fuori l'ex consigliere comunale gruppo misto, candidato Lega, Gabriele Di St ...