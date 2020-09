Europa League: Pioli "Ibra ha completamente recuperato" (Di mercoledì 16 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 16 SET - "Ibrahimovic? Avrei preferito che giocasse qualche spezzone delle ultime amichevoli ma ha recuperato completamente. Sta molto bene mentalmente. L'ho ritrovato com'è, ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 16 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 16 SET - "himovic? Avrei preferito che giocasse qualche spezzone delle ultime amichevoli ma ha. Sta molto bene mentalmente. L'ho ritrovato com'è, ...

SkySport : Shamrock Rovers-Milan, tutto quello che c'è da sapere sul secondo turno di Europa League - capuanogio : ?? [FOCUS] Dietro a #Qarabag e #Ludogorets in classifica e a caccia di ricavi in tempo di crisi: il #Milan non snobb… - ZZiliani : Due anni in meno di Chiellini, di cui è enormemente più bravo (ha vinto 2 Europa League, 3 Supercoppe UEFA, 1 Coppa… - dragonerossoen1 : RT @DiMarzio: #ShamrockMilan, le parole di #Pioli alla vigilia della sfida di #EuropaLeague - Salvato95551627 : RT @DiMarzio: #ShamrockMilan, le parole di #Pioli alla vigilia della sfida di #EuropaLeague -