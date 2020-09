Europa | FdI boccia il discorso della Von der Leyen | “Ha ripetuto le solite banalità politicamente corrette”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 16 settembre 2020) «Un misto di banalità e di ideologiacorretta, con scarsa concretezza e mancanza di una visione si come portare l’fuori dalla crisi. Si continua ad alzare l’asticella degli obiettivi ecologici senza preoccuparsi di accompagnare le imprese europee verso la transizione. Fino ad ora questo ha significato soprattutto nuove tasse e oneri burocratici e pochissimo sul fronte degli incentivi». È quanto dichiara in una nota il Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza, commentando ilsullo stato dell’Unione tenuto da Ursula Von deroggi a Bruxelles. «Ci auguriamo che si cambi passo per evitare che le nostre aziende vengano penalizzate rispetto a concorrenti globali che non rispettano minimamente gli ...