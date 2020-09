Escursionista disperso sul Pizzoc | recuperato dal Soccorso Alpino

diegorispoli : ?? Escursionista disperso nei boschi di Ronco Scrivia, continuano le ricerche - - diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news Escursionista disperso nei boschi di Ronco Scrivia, continuano le ricerche #ultimora #today… -

Ultime Notizie dalla rete : Escursionista disperso

TrevisoToday

ROCCAMORICE (PE) – Erano partiti da Fonte Tettone, due escursionisti della zona, un uomo di 55 anni e una donna di 49 anni, diretti all’Eremo di Santo Spirito. Ma lungo il suggestivo sentiero, immerso ...I tre escursionisti hanno perso l’orientamento e sono rimasti bloccati per l’oscurità in zona boschiva. Sul posto stanno operando una squadra dal distaccamento di Luino e gli specialisti del S.a.f. (S ...Il gruppo ha probabilmente perso l'orientamento ed è rimasto bloccato per l'oscurità. Sul posto i vigili del fuoco e gli specialisti del SAF Vigili del fuoco di nuovo in azione nei boschi sopra Dumenz ...