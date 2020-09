Escono a pesca | la barca affonda | annega sotto gli occhi dell' amico

Ultime Notizie dalla rete : Escono pesca

BresciaToday

Vent’anni fa l’aveva vista nascere. Michele Ragno era consigliere provinciale della giunta guidata da Maurizio Pagani quando si costituì la Fondazione Novara sviluppo. Il medico specialista in cardiol ...Arezzo 15 settembre 2020 - Li hanno accolti un po’ guardinghi. Hanno offerto i muri delle proprie case ma non sapevano cosi ci avrebbero dipinto. Ma è durato poco, pochissimo. Dopo essersi messi sui ...L'uomo di 77 anni di Porto Mantovano stava navigando con un amico quando l'imbarcazione è affondata. L'immediato soccorso di un'altra barca non è bastato ad evitare la tragedia PESCHIERA (Verona). Ha ...