Esclusiva | Reggina | bloccato il centrocampista Marcucci

La Reggina vuole dedicarsi alle priorità tra difensore centrale (Cionek), esterno sinistro (Di Chiara piace molto) e attaccante (mancano gli accordi con Jallow che piace anche al Vicenza). Ma intanto ha bloccato un giovane centrocampista, si chiama Andrea Marcucci, classe 1999, e deciderà nei prossimi giorni se completare l'operazione. Marcucci è in forza all'Imolese e ha un passato con la Roma.

Avellino scatenato sul mercato. Ai due centrocampisti Salvatore Aloi e Alberto De Francesco, provenienti a titolo definitivo rispettivamente dal Trapani e dalla Reggina, si aggiunge un difensore centr ...

Mercato in fermento per la Salernitana. Almeno in uscita. Nella giornata di oggi il direttore generale Angelo Fabiani ha perfezionato il passaggio di Fabio Maistro al Pescara, contestualmente va avant ...

Secondo indiscrezioni raccolte da tuttob.com, Cosenza (sarebbe un ritorno) e Spal starebbero pensando a Blondett (Reggina) per la difesa ...

