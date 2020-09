Esclusiva: il Parma insiste per Zeqiri. La verità su Ricci (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Parma insiste per Andi Zeqiri, attaccante classe 1999, in uscita dal Losanna. E’ un profilo che piace molto e che sintetizza perfettamente la nuova filosofia del club emiliano. Già entro questa settimana si potrebbe entrare nel vivo. La verità su Samuele Ricci, centrocampista dell’Empoli, è molto chiara: al Parma piace, ma oggi non ci sono le condizioni per chiudere. E difficilmente ci saranno. La Fiorentina resta un club molto interessato a Ricci. Foto: sito Empoli L'articolo Esclusiva: il Parma insiste per Zeqiri. La verità su Ricci proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ilper Andi, attaccante classe 1999, in uscita dal Losanna. E’ un profilo che piace molto e che sintetizza perfettamente la nuova filosofia del club emiliano. Già entro questa settimana si potrebbe entrare nel vivo. La verità su Samuele, centrocampista dell’Empoli, è molto chiara: alpiace, ma oggi non ci sono le condizioni per chiudere. E difficilmente ci saranno. La Fiorentina resta un club molto interessato a. Foto: sito Empoli L'articolo: ilper. La verità suproviene da Alfredo Pedullà.

RaimondoDM : Intervista al direttore sportivo del @1913parmacalcio Marcello #Carli. Circa un mese dopo il suo insediamento, ha r… - TuttoMercatoWeb : ESCLUSIVA TMW - Carli racconta il nuovo Parma: 'Voglio costruire un progetto che guardi al futuro' - Noovyis : (Esclusiva: Parma, trattativa per l’attaccante Zeqiri) Playhitmusic - - AndreaFalco_15 : RT @_SiGonfiaLaRete: #ESCLUSIVA - #Osimhen, il cognato: 'Dalla panchina contro il #Parma? E' venuto a #Napoli per giocare' - _SiGonfiaLaRete : #ESCLUSIVA - #Osimhen, il cognato: 'Dalla panchina contro il #Parma? E' venuto a #Napoli per giocare'… -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Parma Esclusiva: Parma, trattativa per l’attaccante Zeqiri alfredopedulla.com CORSI A FV, RICCI? LE CIFRE DEL PARMA NON CI CONVINCONO. I VIOLA...

Samuele Ricci è il nome del momento. Il ragazzo classe 2001 è ambito da tantissime squadre in Serie A, ma non solo e la Fiorentina è una di queste visto che da tempo lo segue e ne apprezza le qualità.

ESCLUSIVA TS - Fabiani a pranzo con gli agenti di due calciatori. I dettagli

Pranzo di lavoro anche per il direttore sportivo Angelo Fabiani che, presso un noto locale della provincia, ha incontrato i procuratori di Giuseppe Fella ed Emmanuele Matino. Entrambi firmeranno un co ...

ESCLUSIVA TS: doppio acquisto e poi asse col Foggia

Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, la Salernitana potrebbe piazzare a breve un doppio colpo dalla Lega Pro. Con ogni probabilità firmeranno un contratto triennale il difensore clas ...

Samuele Ricci è il nome del momento. Il ragazzo classe 2001 è ambito da tantissime squadre in Serie A, ma non solo e la Fiorentina è una di queste visto che da tempo lo segue e ne apprezza le qualità.Pranzo di lavoro anche per il direttore sportivo Angelo Fabiani che, presso un noto locale della provincia, ha incontrato i procuratori di Giuseppe Fella ed Emmanuele Matino. Entrambi firmeranno un co ...Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, la Salernitana potrebbe piazzare a breve un doppio colpo dalla Lega Pro. Con ogni probabilità firmeranno un contratto triennale il difensore clas ...