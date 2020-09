Errico (Campania Libera): “Basta speculazioni sul prezzo delle uve” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti ‘’Purtroppo sono in caduta Libera i prezzi delle uve in tutto il territorio provinciale, dove, tra le altre cose la vendemmia 2020 sembra essere davvero ottima in termini di qualità’’. Si apre così la nota stampa di Fernando Errico, sindaco di San Nicola Manfredi e candidato alle elezioni regionali con Campania Libera ‘’Condivido – prosegue Errico – la presa di posizioni delle associazioni di categoria, che giustamente stanno mettendo in evidenza le gravi conseguenze, sopratutto di ordine economico, che i viticoltori subiranno in questa vendemmia. Sono, oggi più che mai, necessari maggiori controlli all’interno della ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti ‘’Purtroppo sono in cadutai prezziuve in tutto il territorio provinciale, dove, tra le altre cose la vendemmia 2020 sembra essere davvero ottima in termini di qualità’’. Si apre così la nota stampa di Fernando, sindaco di San Nicola Manfredi e candidato alle elezioni regionali con‘’Condivido – prosegue– la presa di posizioniassociazioni di categoria, che giustamente stanno mettendo in evidenza le gravi conseguenze, sopratutto di ordine economico, che i viticoltori subiranno in questa vendemmia. Sono, oggi più che mai, necessari maggiori controlli all’interno della ...

Ultime Notizie dalla rete : Errico Campania Errico (Campania Libera): "C'è una prateria nell'agroalimentare, percorriamola" Fremondoweb Errico: “Anche al Sannio il riconoscimento come zona di produzione della mozzarella di bufala D.O.P.”

“Nel settore agricolo il comparto che deve avere un importante impulso è quello zootecnico. Atteso che, già nelle province di Caserta e Salerno, è stato raggiunto un grosso livello di qualità dell’all ...

Errico (Campania Libera): “C’è una prateria nell’agroalimentare, percorriamola”

In queste settimane sto visitando diverse aziende del settore agroalimentare presenti sul territorio provinciali. Alcune già le conoscevo, altre rappresentano una gran bella novità. Giovani che negli ...

Utilizzo delle targhe prova sui veicoli immatricolati: interviene Errico

“Confrontandomi in questi giorni con diversi operatori del settore, imprese ed esperti sanniti, mi sento in dovere di esternare la mia contrarietà rispetto alla recente sentenza della Corte di Cassazi ...

