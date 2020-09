Era la dolce Charlotte in Sex and the City | oggi ha 55 anni | ingrassata | viso gonfio non sembra più lei FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Ricordatedi Sex and the? Co-protagonista della serie iconica a cavallo tra gliNovanta e i Duemila, era una del mitico quartetto glam. Ma come è diventatal’attrice e cosa fa? 4 amiche a New York, il grande sogno d’una carriera brillante e gli uomini che orbitano sempre attorno alle loro vite sfavillanti. In quattro parole: Sex and the. Abiti da urlo, Cosmopolitan, tacchi da capogiro, paillettes e haute couture. Grattacieli mozzafiato a fare da sfondo a baci appassionati, delusioni d’amore e carriera sfavillanti. Carrie, Samantha, Miranda e: sono loro le quattro amiche per la pelle, protagoniste di una delle serie tv più famose del mondo. Tra le quattro quella più frenata, a tratti pudica, romantica e in ...