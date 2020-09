Equitazione | Piergiorgio Bucci è il Campione Italiano 2020

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Sabato 12 settembre si è concluso, presso gli impianti dell’Associazione Sportiva Etra di Busto Arsizio (VA), il CampionatoAssoluto Safe Ridingdi Salto Ostacoli. Il nuovoAssoluto è, che conquista il suo secondo titolo tricolore in carriera, dopo quello ottenuto nel 2008.– cavaliere abruzzese, nato a L’Aquila (45 anni), ma ormai da diversi anni residente al confine tra Olanda e Belgio dove ha la sua scuderia – ha ottenuto questo importante risultato in sella a Casago, stallone grigio Holsteiner di nove anni., tesserato per il Riding Club Pentagon, ha concluso il suo campionato con 7.21 ...

A distanza di dodici anni dal primo titolo, Piergiorgio Bucci a Busto Arsizio è tornato in cima al podio tricolore agli Assoluti di salto ostacoli. In sella a Casago (nella foto) il 45enne abruzzese h ...Il salto ostacoli dell’equitazione italiana è ripartito con i Campionati Italiani Safe Riding Seniores-Amazzoni-Ambassador-Interforze, che oggi, sabato 12 settembre hanno visto andare in scena, per la ...BUSTO ARSIZIO – A Busto le strutture dell’Asd Etrea ospiteranno il meglio dell’equitazione italiana nel salto ostacoli: l’occasione sono i Campionati Italiani Safe Riding destinati alle categorie Seni ...