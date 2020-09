Enrique Irazoqui | la rivoluzione prima del cinema

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 17 settembre 2020) È stato uno dei volti «pasoliniani» per eccellenza, il Cristo de Il Vangelo secondo Matteo, finito involontariamente nel cast del capolavoro del regista e poeta friulano:, scomparso la notte scorsa, il 16 settembre, in un ospedale di Barcellona. Aveva 76 anni. ATTIVISTA politico, intellettuale, accademico, scacchista e attore «per caso», legato solo per breve tempo al mondo della celluloide, nonostante qualche occasione non sia mancata. All’epoca dell’incontro con Pasoliniè uno studente diciannovenne, in Italia per conto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.