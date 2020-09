Elvezio Cinna | o dei danni collaterali dei tribunali di piazza

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Nel senato romano, Giulio Cesare sta prendendo posto quando vede arrivare Cimbro Tillio. Gli si avvicina come se dovesse sottoporgli una petizione, ma Cesare lo allontana con un gesto. Dopo, sottintende. Tillio non gli voleva chiedere alcun favore, voleva dare un segnale agli altri congiurati di assassinarlo. Non potendosi avvicinare, gli afferra la toga da dietro. Cesare sbotta: «Ma questa è violenza bell’e buona!». Segui Termometro Politico su Google News Gli saltano addosso i due fratelli Casca, armati. Uno lo immobilizza e l’altro tira un fendente mirando alla gola. Cesare, però, non è solo un politico: è anche un guerriero, e ha i riflessi pronti. Schiva il colpo – che lo prende di striscio alla gola – disarma l’aggressore e uccide con la sua stessa arma. Si butta in avanti per avere spazio di manovra, ma ...