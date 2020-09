Elle Fanning | selfie su Instagram celebrando il suo eczema

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Le star che soffrono di vitiligine sfoglia la gallery Ha superato i 700mila like ildiin cui mette in mostra il suo. L’attrice, come altri 32 milioni di americani, soffre infatti di, o dermatite atopica, e l’autoscatto lo mette in mostra senza filtri né make up. View this post onbut make it eye shadow ???? A post shared by...