Elio Germano | la realtà virtuale entra nel chiostro di Santa Maria Novella

chetempochefa : Bisognerebbe fare teatro nelle scuole, perché l’esercizio di mettersi nei panni degli altri, è un esercizio che ci… - gfrancione11 : RT @chetempochefa: Bisognerebbe fare teatro nelle scuole, perché l’esercizio di mettersi nei panni degli altri, è un esercizio che ci può f… - MgraziaT : RT @chetempochefa: Bisognerebbe fare teatro nelle scuole, perché l’esercizio di mettersi nei panni degli altri, è un esercizio che ci può f… - fabiolabrignone : RT @chetempochefa: Bisognerebbe fare teatro nelle scuole, perché l’esercizio di mettersi nei panni degli altri, è un esercizio che ci può f… - Benny_Cac : RT @chetempochefa: Bisognerebbe fare teatro nelle scuole, perché l’esercizio di mettersi nei panni degli altri, è un esercizio che ci può f… -

Ultime Notizie dalla rete : Elio Germano

Corriere Romagna News

BARI - E se la rassegna cinematografica romanda «Sgarbatellum» arrivasse in Puglia? È l'idea del regista Alessandro Piva che, reduce dalla sua full immersion da giurato e all’indomani della proiezione ...Da sabato 19 settembre riprenderà, in sicurezza, la programmazione del Cinema Concordia con le nuove uscite, le rassegne più amate e i film più attesi. Lo annunciano gli Istituti Culturali della Repub ...SAN MARINO - Da sabato 19 settembre riprenderà, in sicurezza, la programmazione del Cinema Concordia con le nuove uscite, le rassegne più amate e i film più attesi. "Volevo nascondermi", premiato con ...