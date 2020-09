Elio E Le Storie Tese lavorano alla Woodstock bergamasca (Di mercoledì 16 settembre 2020) : torneranno a suonare insieme nel 2021 per un grande progetto a scopo benefico. Era già noto che il gruppo guidato da Elio stesse lavorando ad un evento importante, con l’obiettivo di raccogliere fondi da devolvere alle band e agli artisti in difficoltà economica a causa della pandemia dovuta al Coronavirus. Elio ha adesso presentato il progetto a Bergamo attraverso un intervento in Comune con il Trio Medusa, Faso e Cesareo e Cristina Parodi. Il progetto è denominato #Insiemeperlamusica ed è stato presentato con il sindaco Giorgio Gori. Ciò a cui Elio E Le Storie Tese stanno lavorando è una reunion in grande stile per un progetto a scopo benefico a supporto del mondo della musica, sprofondato in una crisi senza precedenti. Una unica data, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) : torneranno a suonare insieme nel 2021 per un grande progetto a scopo benefico. Era già noto che il gruppo guidato dastesse lavorando ad un evento importante, con l’obiettivo di raccogliere fondi da devolvere alle band e agli artisti in difficoltà economica a causa della pandemia dovuta al Coronavirus.ha adesso presentato il progetto a Bergamo attraverso un intervento in Comune con il Trio Medusa, Faso e Cesareo e Cristina Parodi. Il progetto è denominato #Insiemeperlamusica ed è stato presentato con il sindaco Giorgio Gori. Ciò a cuiE Lestanno lavorando è una reunion in grande stile per un progetto a scopo benefico a supporto del mondo della musica, sprofondato in una crisi senza precedenti. Una unica data, ...

repubblica : Elio e le Storie Tese tornano insieme per solidarietà: con il Trio Medusa per gli artisti in crisi - PaginaNuova : la REPUBBLICA - Elio e le Storie Tese tornano insieme per solidarietà: con il Trio Medusa per gli artisti in crisi… - AssociazioneUNA : “Elio e le Storie Tech”: continua il podcast ideato da @wearesocialit per @SamsungItalia - corrierebergamo : Elio e le Storie Tese e il concerto allo stadio di Bergamo per sostenere la musica (con il Trio Medusa) - DaBordet : #insiemeperlamusica: Elio e le Storie Tese e il Trio Medusa con Cesvi per sostenere la musica -