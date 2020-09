Elezioni Usa 2020, Trump avanti su Biden in un sondaggio per la prima volta da luglio (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un solo punto, ma per la prima volta Donald Trump risulta in vantaggio su Joe Biden in un sondaggio. Non accadeva dal luglio scorso, da quando è stato avviato il sondaggio settimanale White House Watch. Il presidente è dato in vantaggio con il 47% sullo sfidante democratico, accreditato da Rasmussen del 46 per cento dei consensi nell’elettorato americano. Secondo il sondaggio, il 3% dei 2.500 interpellati preferisce altri candidati, mentre il 4% è indeciso. La scorsa settimana Biden aveva un vantaggio di due punti su Trump ed è la prima volta in due mesi e mezzo che il presidente supera il 45% dei consensi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un solo punto, ma per laDonaldrisulta in vantaggio su Joein un. Non accadeva dalscorso, da quando è stato avviato ilsettimanale White House Watch. Il presidente è dato in vantaggio con il 47% sullo sfidante democratico, accreditato da Rasmussen del 46 per cento dei consensi nell’elettorato americano. Secondo il, il 3% dei 2.500 interpellati preferisce altri candidati, mentre il 4% è indeciso. La scorsa settimanaaveva un vantaggio di due punti sued è lain due mesi e mezzo che il presidente supera il 45% dei consensi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

