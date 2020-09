Elezioni regionali, Zingaretti a Genova per sostenere il candidato unitario: “Sansa può battere Toti e governare bene. Basta divisioni” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Una piazza Matteotti (inaspettatamente) gremita ha accolto il segretario del Pd Nicola Zingaretti arrivato a Genova per sostenere la candidatura di Ferruccio Sansa a presidente della Regione. “Perché Sansa presidente? Perché è l’unico che può governare bene e fermare le destre – striglia i suoi il leader dem -. Mi hanno detto che aveva parlato male di noi sul giornale e io ho detto: governerà bene? Può battere Toti? C’è una coalizione larga? E allora Basta con le divisioni!”. In piazza anche qualche esponente del Movimento 5 Stelle e ovviamente i candidati del partito democratico. Per Ferruccio Sansa “Questo nostro esperimento è la trasformazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Una piazza Matteotti (inaspettatamente) gremita ha accolto il segretario del Pd Nicolaarrivato aperla candidatura di Ferruccio Sansa a presidente della Regione. “Perché Sansa presidente? Perché è l’unico che puòe fermare le destre – striglia i suoi il leader dem -. Mi hanno detto che aveva parlato male di noi sul giornale e io ho detto: governerà? Può? C’è una coalizione larga? E alloracon le divisioni!”. In piazza anche qualche esponente del Movimento 5 Stelle e ovviamente i candidati del partito democratico. Per Ferruccio Sansa “Questo nostro esperimento è la trasformazione ...

