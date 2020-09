Elezioni comunali, Lecco sceglie il nuovo sindaco. Il centrodestra suona la carica, la sinistra è spaccata (Di mercoledì 16 settembre 2020) MILANO – A Lecco, dopo dieci anni di Partito Democratico firmati dal sindaco Virginio Brivio, si torna al voto il 20 e 21 settembre e per il centrodestra è l’occasione di riprendersi la città, magari approfittando della spaccatura a sinistra. I tempi, rispetto alle scorse elezioni del 2015, sono cambiati. Il Pd era al 29% e poteva contare sul sostegno di ‘Appello per Lecco’, la lista civica costruita nel 2010 da Corrado Valsecchi, l’attuale assessore ai Lavori Pubblici della giunta di Brivio. In quel caso, il progetto civico di Valsecchi piantò la bandierina al 6% rappresentando negli anni un appoggio importante per i dem, che sostengono ora Mauro Gattinoni. Leggi su dire (Di mercoledì 16 settembre 2020) MILANO – A Lecco, dopo dieci anni di Partito Democratico firmati dal sindaco Virginio Brivio, si torna al voto il 20 e 21 settembre e per il centrodestra è l’occasione di riprendersi la città, magari approfittando della spaccatura a sinistra. I tempi, rispetto alle scorse elezioni del 2015, sono cambiati. Il Pd era al 29% e poteva contare sul sostegno di ‘Appello per Lecco’, la lista civica costruita nel 2010 da Corrado Valsecchi, l’attuale assessore ai Lavori Pubblici della giunta di Brivio. In quel caso, il progetto civico di Valsecchi piantò la bandierina al 6% rappresentando negli anni un appoggio importante per i dem, che sostengono ora Mauro Gattinoni.

