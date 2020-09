“Elettra”: video del nuovo singolo di Cortellino, indie triestino (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ecco il videoclip di Cortellino, il cantautore indie triestino, del singolo in uscita il 18 settembre "Elettra". Un brano dalle molteplici ispirazioni: la prima e fondamentale è proprio Elettra, la macchina della luce ideata dal fisico quantistico Luciano Fonda: l'idea della macchina della luce è stato lo stimolo che ha acceso l'immaginazione dell'autore, come una lampadina; la seconda è invece il mare, dimensione che accompagna da sempre Cortellino poiché la sua città, Trieste, si affaccia sull'Adriatico.Il mare diventa uno specchio in cui l'uomo si riflette e diventa metafora dell'esplorazione di sé. Come racconta l'autore a proposito del brano: "Ero a passeggiare nei boschi nelle vicinanze di Basovizza, in provincia di Trieste, dove si trova ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ecco ilclip di, il cantautore, delin uscita il 18 settembre "Elettra". Un brano dalle molteplici ispirazioni: la prima e fondamentale è proprio Elettra, la macchina della luce ideata dal fisico quantistico Luciano Fonda: l'idea della macchina della luce è stato lo stimolo che ha acceso l'immaginazione dell'autore, come una lampadina; la seconda è invece il mare, dimensione che accompagna da semprepoiché la sua città, Trieste, si affaccia sull'Adriatico.Il mare diventa uno specchio in cui l'uomo si riflette e diventa metafora dell'esplorazione di sé. Come racconta l'autore a proposito del brano: "Ero a passeggiare nei boschi nelle vicinanze di Basovizza, in provincia di Trieste, dove si trova ...

