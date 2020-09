Elder Lee | ‘Sono pentito per quanto accaduto a Cerciello’

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Lo statunitenseLee rompe il silenzio in merito all’uccisione del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Il carabiniere fu ucciso un anno faLee Finnagan, il giovane cittadino statunitense accusato assieme all’amico e cnnazionale Christian Natale Hjorth di avere ucciso il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega a luglio del 2019, ha rilasciato alcune dichiarazioni. LEGGI ANCHE … L'articoloLee ‘Sonopera Cerciello’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Lo ha detto Finnegan Elder Lee, il giovane americano accusato, in concorso con Christian Natale Hjorth, dell’ omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega, ucciso a luglio scorso ...«Voglio chiedere scusa a tutti, alla famiglia Cerciello e ai suoi amici. Al mondo intero. Quella notte è stata la peggiore della mia vita e se potessi tornare indietro per cambiare le cose lo farei or ...