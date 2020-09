Elder Finnegan in lacrime chiede scusa alla famiglia di Mario Cerciello Rega | «Sono pentito»

zazoomblog : Elder Finnegan in lacrime chiede scusa alla famiglia Cerciello Rega: «Sono pentito» - #Elder #Finnegan #lacrime… - ilmessaggeroit : Elder Finnegan in lacrime chiede scusa alla famiglia Cerciello Rega: «Sono pentito» -

. «Sono pentito e dispiaciuto e voglio chiedere scusa alla famiglia Cerciello Rega. Quella notte il mio errore è stato il più grande». Elder Finnegan, uno dei due imputati per l'omicidio del vicebriga ...“Uno in meno e con sguardo poco intelligente, non ne sentiremo la mancanza”. Per questo commento social scritto all’indomani della morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, l’insegnante novarese ...È quanto emerge da una testimonianza raccolta dai legali della famiglia del vicebrigadiere ucciso nel corso delle indagini difensive. Gli avvocati hanno annunciato oggi che depositeranno l’attività sv ...