Edoardo Stoppa spiega perché ha lasciato Striscia la notizia (Di mercoledì 16 settembre 2020) In un’intervista rilasciata a Novella 2000, Edoardo Stoppa, a cuore aperto, ha rivelato i motivi che l’hanno spinto ad abbandonare il format Striscia la notizia dopo oltre undici anni. Infatti, dopo aver cercato strade diverse rispetto al programma di Ricci, è approdato a TV8. Sembra che, tuttavia, per il volto noto di Canale 5 sia … L'articolo Edoardo Stoppa spiega perché ha lasciato Striscia la notizia proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 16 settembre 2020) In un’intervista rilasciata a Novella 2000,, a cuore aperto, ha rivelato i motivi che l’hanno spinto ad abbandonare il formatladopo oltre undici anni. Infatti, dopo aver cercato strade diverse rispetto al programma di Ricci, è approdato a TV8. Sembra che, tuttavia, per il volto noto di Canale 5 sia … L'articoloperché halaproviene da Gossip e Tv.

EdoardoZaggia : RT @HMQueenBee: + Metti su Rubrichette mentre faccio il caffè. - [Schiaccia PLAY per sbaglio] ~ BENVENUTI A RUBRICHETTEEE + Oh ma aspettami… - HMQueenBee : + Metti su Rubrichette mentre faccio il caffè. - [Schiaccia PLAY per sbaglio] ~ BENVENUTI A RUBRICHETTEEE + Oh ma a… - hoodbiggie : Edoardo Stoppa è la reincarnazione di San Francesco d'Assisi - franciblbl : Edoardo Stoppa ha già pronto il servizio - MondoTV241 : Edoardo Stoppa lascia Striscia la Notizia dopo 12 anni #striscialanotizia #edoardostoppa -