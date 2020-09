Edgard & Cooper cresce con un' affiliazione importante in 5 territori europei

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 16 settembre 2020) -, marchio di alimenti per animali domestici innovativo e specializzato, stringe un'collaborazione con Fressnapf, il più grande rivenditore di articoli per animali domestici d'Europa - Questo connubio ne agevola ulteriormente la rapida espansione in Europa con la distribuzione in 5e oltre 245 negozi LONDRA, 16 settembre 2020 /PRNewswire/, start-up di alimenti naturali per animali domestici costituita nel 2016, è lieta di annunciare il potenziamento della sua già rapida espansione grazie all'con il principale rivenditore di articoli per animali domestici in Europa. Il marchio continua a espandersi ...